『美品◎本革【SHIPS】レザージャケット 羊革 柔らかレザー ライダース 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 14時 21分に出品され04月01日 14時 21分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SHIPS（シップス）

本革ライダースジャケットになります。



参考定価：¥49,500円



◎羊革/ラムレザー

◎人気の黒/オールブラック

◎旬の短丈/スイングトップモデル



【サイズ】

表記:Mサイズ(メンズM相当)

肩幅:42cm

身幅:49cm

袖丈:65cm

着丈:66cm

※素人採寸ですので参考までにお願い致します。



【素材】

羊革/ラムレザー



【カラー】

黒/ブラック



【仕様】

シングル/Wジップ

スイングトップ

袖口ZIP

総裏地

フロント左右ポケット

内ポケット



【状態】

非常に綺麗な状態です。まだまだこれからも着れる逸品になります。



【メンテナンス済み】

ブラッシング実施済み



【発送について】

折り畳んで梱包する為多少皺が、出来るかと思います。

ご入金確認後、24時間以内の発送を心がけております。



※USED 品のため、汚れ・しみ・傷・着用感・皺など見落とし・説明不足等がございます。神経質な方・中古 に理解の無い方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品◎本革【SHIPS】レザージャケット

羊革

柔らかレザー

ライダース

黒