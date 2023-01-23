『珍品 初期タグ エンジニアードガーメンツ 最初期 カバーオール アーカイブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 06時 19分に出品され04月28日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最初期タグのカバーオールです。

中々見かけないタグだと思います。

アイテムとしても優秀でしっかりとした生地、縫製で流石USA製です。

内ポケットあり。

アーカイブスアイテムです。



サイズ

肩幅 約46cm

身幅 約54cm

袖丈 約65cm

着丈 約69.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 珍品 初期タグ エンジニアードガーメンツ 最初期 カバーオール アーカイブ