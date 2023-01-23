『FENDI ズッカ ズッキーノ ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 55分に出品され03月17日 09時 55分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDIのハンドバッグです。

ポーチとしても使えると思います。



使用感やスレありますので神経質な方はご遠慮下さい。

縦約 14.5cm

横約 17.5cm

マチ約 6.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI ズッカ ズッキーノ ハンドバッグ