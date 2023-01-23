『DUVETICA ダウンジャケット サイズ40 黒 フード付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 50分に出品され03月12日 13時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年以上前のダウンですので型番などはわかりません。カードもありませんが、これからの季節にご利用ください。

ノークレームノーリターンでお願いします。







【ブランドの特徴】

DUVETICAは高品質なダウンジャケットで知られ、スタイリッシュなデザインと優れた保温性を兼ね備えています。



【機能性】

フード付きで、寒い季節でも暖かさを保ちます。ロング丈は体全体を包み込み、冷気をシャットアウトします。



【スタイル】

シンプルで洗練された黒のデザインは、様々なコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- ブランド: DUVETICA

- サイズ: 40

- 色: 黒

- 素材: ダウンジャケット

- 特徴: フード付き、ロング丈



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

ダウンジャケット

サイズ40

黒

フード付き