『✨極美品 希少✨ ヴィヴィアンウエストウッド アコード トートバッグ オーブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 17時 57分に出品され03月23日 17時 57分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Vivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド A4収納可能 レザー 本革 オーブ ブラック 黒色

ロゴ 肩掛け 大容量 極美品 レディース 廃盤品

バッグ バック カバン 鞄 ハンドバッグ トートバッグ

ベルト タグ付き 総柄 ピンク



○サイズ

タテ 約22cm

ヨコ 約37cm

マチ 約13cm



平置き実寸。

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れ、サビ、

変形、剥げ、穴あき、ほつれは無く、

タグ付き極美品で未使用に近く

まだまだ長く愛用出来ます♪

レザーにツヤがあります。



バッグの四つ角、内側の収納部分も綺麗です！！



撮影では映りきらない、極小の傷や汚れは

ご了承ください。



○カラー

ブラック



○素材

レザー (本革)



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



1111-15000-187



付属品等は写真内にあるものが全てです。

ご不明な点、気になる事がありましたら

お気軽にご連絡ください( ^ω^ )♪



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#Yukiのお得な商品はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

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ヴィヴィアンウエストウッド

アコード

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オーブ