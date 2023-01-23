『✨極美品 希少✨ ヴィヴィアンウエストウッド アコード トートバッグ オーブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 17時 57分に出品され03月23日 17時 57分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ヴィヴィアンウエストウッド
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落札価格13950円
74 入札履歴
終了
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