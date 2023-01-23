『新品同様 タグ付 スタニングルアー 白 オールインワン サロペット ストライプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 37分に出品され03月11日 17時 37分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

タグ付きです。使用感ほとんどなくとてもきれいな状態で美品です。

両サイドにポケットあります。



【商品説明】

新品同様 タグ付 スタニングルアー 白 オールインワン サロペット ストライプ

stunning lure オーバーオール レディース







カラー∶ホワイト 白



サイズ∶2 （ M - L 相当）

総丈∶142cm

袖丈：cm

肩幅∶cm

身幅∶46cm

重さ∶550g

※素人計測ですので多少の誤差はご容赦ください。







その他にもメンズ・レディース・バッグやネクタイ等小物など多数お品物投稿しております！カジュアルなものからスーツやジャケット・コートなどのビジネスシーン使えるアイテムまでジャンルも様々！

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サイズ...M

カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

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