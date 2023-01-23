『♡新品・正規品♡Telfarショルダーバッグ（Sサイズ/オックスブラッド）【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 00時 43分に出品され04月11日 00時 43分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！！



こちらの商品は正規品であり、すべての商品は厳密な検品を行い、さらに第三者機関による鑑定も経ております。

万が一商品にご不安な点がございましたら、返品も承っておりますのでご安心ください。



ご希望のカラーやサイズがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください♪



※テルファーのバッグは偽物も流通しておりますので、ご注意ください。



【フェイクを回避するためのポイント】

・写真に箱や黒い封筒に入った書類が映っている(正規品にはこれらは同梱されません)



・テルファーの包装ビニールに大きくロゴがある(本物の場合でもありますが、その場合はバッグは旧型です)



・売値が相場よりもずっと安い(中古品でない限り、偽物を安く仕入れて売っている可能性が高いです)



・バッグの形やサイズが正規品と違う(偽物はよく歪んでいたり、大きさが合わなかったりします)



・バッグの素材や色が正規品と違う(偽物はよく安っぽい素材や色落ちしやすい色を使っています)



・バッグのロゴやタグが正規品と違う(偽物はよくロゴやタグがずれていたり、フォントやスペルが間違っていたりします)



★『Telfar（テルファー）』の『Shopping Bag』は、アメリカ発の人気ファッションブランドが作った、誰でも楽しめるユニセックスなバッグです。

ニューヨークのアートシーンで活躍する若者たちが愛用していることから、“Bushwick Birkin（＝若者のバーキン）”と呼ばれ、SNSでも話題になっています。



★エコレザーで作られた四角い形のバッグは、シンプルながらも存在感のあるテルファーのロゴが目を引きます。持ち手とショルダーストラップの2way仕様で、使い勝手も抜群です。



★テルファーのバッグは、初めての方にもおすすめです。Sサイズはポシェット感覚で持ち歩けますし、いろいろなスタイルの服に合わせやすいです。



★できるだけ早く発送します。24時間以内発送を心掛けております。返品については、購入後一週間以内にご連絡ください。



色···オックスブラッド

デザイン···無地(エンボスロゴ)

バッグの大きさ···ちょっとしたお出かけ、パーティーに最適なサイズ（ミニウォレット、鍵、口紅、ハンカチ等）

素材···ヴィーガンレザー

サイズ：横17cm×縦12.5cm×マチ8cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テルファー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ♡新品・正規品♡Telfarショルダーバッグ（Sサイズ/オックスブラッド）