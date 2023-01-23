『PLATINUM プラチナ万年筆#3776 EF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 10分に出品され04月26日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具
|商品の状態:
|未使用に近い
美品 Mont Blanc Mystery Black 万年筆
¥ 11700
サクラクラフトラボ 001S サクラクレパス100周年 限定 ボールペン
¥ 11750
ローズウッド瘤杢 工房楔 ツートン
¥ 20700
【未使用】ソフトペン PLATINUM PEN ピンク 昭和レトロ 廃盤品
¥ 7550
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¥ 7799
162.モンブラン マイスターシュテュック114モーツァルト ボルドー色 希少品
¥ 16008
SAILOR 14K 万年筆 レトロ 廃番 廃盤
¥ 10140
ディズニーランドホテル オーブン記念ボールペン 新品未使用
¥ 7800
ペリカンpelican 万年筆 fountain pen DF GERMANY
¥ 12025
トラベラーズファクトリー PANAM ブラスボールペン
¥ 10140
モンブラン No.22 ペン先 14C-B(太字) 万年筆 中古 美品
¥ 7488
ペリカン ボールペン
¥ 10452
野原工芸 固定式 口金
¥ 9533
オマス万年筆 Omas Extra 556/S
¥ 13000
Pelikan NewClassic P381 vintara green
¥ 9360
新品w ほぼ日のキャップレス万年筆 F（細字） MOTHERのおみせ
¥ 10322
セーラー万年筆 字幅Ｂ 万年筆
¥ 10500
専用です！
¥ 14333
落札価格7410円
357 入札履歴
終了
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