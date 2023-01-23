『PLATINUM プラチナ万年筆#3776 EF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 10分に出品され04月26日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価22000円

購入してインクの注入のみで試し書きした程度です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具 商品の状態: 未使用に近い