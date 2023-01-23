『BYRON THE CHRONIC 香水【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 25分に出品され03月13日 05時 25分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの魅力】

BYRONは、独自の香りを追求する高級香水ブランドです。洗練されたデザインと高品質な成分が特徴で、特別なシーンにぴったりです。



【商品特徴】

「THE CHRONIC」は、ユニセックスな香りで、男女問わず楽しめるフレグランスです。青色と緑色のボトルは、視覚的にも魅力的で、インテリアとしても映えるデザインです。



【使用シーン】

日常使いから特別な日まで幅広く対応できる香水です。香りの持続性も高く、長時間楽しむことができます。



- ブランド: BYRON

- 商品名: THE CHRONIC

- ボトル色: 青色・緑色

- キャップ素材: 金属

- キャップデザイン: 角型

- ボトル形状: 四角形



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い