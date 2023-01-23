『S H.MonsterArts GODZILLA (2024) EVOLVED【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 50分に出品され03月25日 06時 50分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S.H.MonsterArts GODZILLA (2024) EVOLVED Ver. FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE



ゴジラ×コング 新たなる帝国

主な商品内容 ・本体

・交換用手首左右

主な商品素材 PVC製

商品サイズ 全高：約160mm

キャラクター名...ゴジラ

フィギュア名...モンスターアーツ GODZILLA FROM GODZILLA x KONG THE NEW EMPIRE (2024)

キャラクター名...ゴジラ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エスエイチフィギュアーツ