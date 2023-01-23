『sgast 骨伝導イヤホン①3個セット×2 ②2個セット×1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 11時 53分に出品され05月01日 11時 53分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 次世代通信デバイスです。スマホの電波が入らない場所でもこの機器だけで、通話が可能です。





クラウドファンディングでサバゲー仲間で大量購入しました。

10人のサークルチームでそれぞれが複数購入したため、今回の出品商品は余ったケースを集めて出品しています。



私自身では小学生になる子供もいますが、川や山に遊びに行った際にも離れた距離でもコミュニケーションに使え便利です。



※あえて、デメリットを言うと。

イヤホンの操作スイッチは小さいため、指が太い方や未成熟の子供には操作が難しい場面があると思います。

ただ、基本操作をする時は立ち止まって行なうため大きなデメリットではありません。



【骨伝導技術】

このイヤホンは骨伝導技術を採用しており、耳を塞がずに音楽を楽しむことができます。周囲の音も聞きながら、快適に使用できます。



状態】

一度、開封しておりますが未使用の新品同様の状態です。安心してご購入いただけます。



【数量限定】

セットでの販売ですので、友人や家族とシェアすることも可能です。特にアウトドアやスポーツ活動に最適です。



- タイプ: 骨伝導イヤホン

- 2個×1

- パッケージ状態: 未使用

- デザイン: 黒色

- 用途: 音楽鑑賞・通話





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし