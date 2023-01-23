『週末価格Maison Margiela S56WG0081 ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 06分に出品され03月11日 16時 06分に終了予定です。即決価格は48,450円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで安心鑑定ありで購入させて頂きました。質屋でも鑑定して頂きお値段着きました！



【高品質な素材】

このハンドバッグは、レザーとキャンバスの組み合わせで作られており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【イタリア製】

イタリアで製造されており、職人の技術が光る一品です。



【ユニークなデザイン】

Maison Margielaの特徴的なデザインが施されており、ファッション性が高いです。



- ブランド: Maison Margiela

- モデル番号: S56WG0081

- 色: ブラウン

- 素材: レザーとキャンバス

- 製造国: イタリア

- 型番: P4348

- 色番号: T2335

黒タグがあるのですがポケットの中にあり

上手く写らなくて申し訳ありません。。

一応上手く写っていませんが画像を載せさせて頂いています。



お渡しは、バッグとギャランティーカードになります。

ご覧いただきありがとうございます。

宜しくお願い致します(*- -)(*_ _)ペコリ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 週末価格Maison

Margiela

S56WG0081

ハンドバッグ