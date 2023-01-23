『DIME ダイム フリースジャケット ブルゾン パイル刺繍ロゴ フルジップ L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 09時 40分に出品され04月22日 09時 40分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名 特長：DIME ダイム フリースジャケット ブルゾン パイル刺繍ロゴ フルジップ L 冬服 秋服 古着 アウター 防寒







●ブランド・メーカー : DIME ダイム









●色：ブラック









●状態：毛玉など使用感がありますが、

目立つような大きな傷、汚れはありません。

神経質な方はお控えください。









●サイズ

・着丈：74㎝

・身幅：60㎝





※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。





■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。





■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。



*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。 またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差 がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。



*商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。



他にも、レディース メンズ Tシャツ カットソー シャツ 半袖 長袖 スウェット パーカー ジャージ トップス アウター ジャケット ブルゾン セーター ニット ナイキ アディダス チャンピオン ポロ ラルフローレン トミーヒルフィガー ラコステ カーハート リーバイス ラングラー ノーティカ フレッドペリー ステューシー エイプ エクストララージ ノースフェイス 90s 他 海外古着など出品しています。



s27 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIME

ダイム

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