『美品新品お値下げ×【MUKASAムカサ】ORB EMBROIDERY SWEAT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 52分に出品され03月29日 04時 52分に終了予定です。即決価格は22,440円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着で着たのみです。

あまり似合わないような気がして出品させていただきます。

出品かなり迷っているのでお値下げ不可です。＜MUKASA 24AW COLLECTION＞

〈デザイン〉

・糸でアートが施されたデザイン性の高いスウェット

・メンズライクな装いにも活躍



〈素材〉

透け感 なし

裏地 なし

伸縮性 なし



洗濯：洗濯機洗い可能



メーカー品番：MU-0424



【MUKASA/ムカサ】

武笠綾子により2022年に設立された日本のファッションブランド。国内産地と開発した生地を使用し、シーズン毎にテーマは設けず、これまでの経験から培った技術を用いて「デザイナーの内に宿る記憶」をコレクションに落とし込む。



stair akikoaoki belper mame cfcl haengnae murral 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フェティコ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品新品お値下げ×【MUKASAムカサ】ORB

EMBROIDERY

SWEAT