『CONVERSE CHUCK TAYLOR CANVAS ギャルソン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 05時 27分に出品され05月18日 05時 27分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COMME DES GARÇONS × CONVERSE CHUCK TAYLOR CANVAS CDG HI



新品未使用品です。



コンバース100周年記念モデルとして

コンバースアディクトよりコムデギャルソンとのコラボシューズになります。



2017年に購入



新品の為での出品は少ないと思います。





雑誌抜粋した説明です。



コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)とコンバース アディクト(CONVERSE ADDICT)のコラボレーションモデル。

ベースとなったのは、60年代のヴィンテージディテールを追求しながら、機能面も充実させた「CHUCK TAYLOR」のハイカットスニーカー。

シャープなシルエットのトウキャップ、大きな星マークと2つの小さな星マークが横に並んだ三ツ星デザインのヒールラベルなど、クラシカルなデザイン。

さらに、温度調整素材を採用したアッパーや高機能なインソール&アウトソールを搭載 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CONVERSE

CHUCK

TAYLOR

CANVAS

ギャルソン