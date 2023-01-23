『希少 グッチ GUCCI 2way インターロッキング ショルダーバッグ ハンド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 43分に出品され03月29日 21時 43分に終了予定です。即決価格は20,951円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＊発送前に細部まで撮影してるため、すり替えはわかります。

そういう目的でのご購入はご遠慮下さい。



【状態】

ヴィンテージ品のため小傷などはございますが、目立つ傷や汚れはなく全体的に状態は良い方かと思います！

中古品としては美品レベルですが、自宅保管品・USED品に変わりありませんので、完璧を求める神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m

状態は必ず写真にてご確認ください！



【アイテム】

GUCCI グッチ ワンショルダー

ショルダーベルト GG

インターロッキング 赤 レッド

2way ショルダーバッグ

ゴールド金具

オールレザー レザー 本革

レディース メン ズ

ハーフムーン 三日月





【サイズ】

横: 約29cm

縦: 約19cm

マチ: 約6cm

持ち手高さ: 約13cm

ショルダー長さ: 約85cm

※素人採寸のため、多少の誤差があると思いますが、

予めご承知の上ご購入をお願い致します。



【素材】

本革 レザー





≪注意≫

✻販売は撮影小物は含みませんので、ご了承ください。

＊鑑定済みの正規品となりますので、安心してお買い求めいただけます。

✻素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

✻中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

※梱包に関しましてはコンパクトに致します。折りシワなどはご了承ください。



★他の出品物と同封《まとめ買い》も可能です。

その場合はお値引き入りますので、

お気軽にご相談ください(^^)



【F-766】

カラー...レッド

グッチ/柄/詳細...レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

グッチ

GUCCI

2way

インターロッキング

ショルダーバッグ

ハンド