『RRL ダブルアールエル ツイル ジャケット カバーオール インディゴ XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 10時 39分に出品され05月15日 10時 39分に終了予定です。即決価格は22,620円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《サイズ》

表記 : XL



実寸サイズ(平面平置きで計測)



TOPS

[肩幅] 54cm

[身幅] 65cm

[着丈] 72cm

[袖丈] 64cm











※採寸は出来る限り近い数値を出しておりますが

若干の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RRL

ダブルアールエル

ツイル

ジャケット

カバーオール

インディゴ

XL