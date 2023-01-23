『MOTHERHOUSE アンティーク スクエア バックパック ラージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 14時 50分に出品され03月10日 14時 50分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MOTHERHOUSEのリュック（ラージ、アンティークダークブラウン）です。

使用感はありますが、経年劣化の変化をお楽しみいただけます。ぱっと見は綺麗＆自立しますし、まだまだ使っていただけそうです。

マザーハウスの店舗に持っていけば磨いてもらうことも可能かと思います。



タテ：43cm

ヨコ：31cm

マチ：9.5cm

ショルダーベルト（最長）：80cm

ショルダーベルト（最短）：67cm

ショルダーベルト幅：4cm



内ポケットサイズ

横幅：27cm、高さ：30cm、マチ：2.5cm

17インチほどのノートPCが収納可能です。

15インチであれば、PCポケットにすっぽりと入る大きさです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MOTHERHOUSE

アンティーク

スクエア

バックパック

ラージ