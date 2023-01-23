『ナイキ エアマックス ココ 25cm AIR MAX KOKO SANDAL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 20分に出品され03月30日 06時 20分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入し、５回ほど履きました。

白のソール部分に薄汚れがありますが、まだまだ履いていただけると思います。



付属品:箱、黒タグ



値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ナイキ

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25cm



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