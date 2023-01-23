『kolor 24ss 高密度ウェザーストレッチブルゾン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 43分に出品され03月15日 21時 43分に終了予定です。即決価格は48,400円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kolor 24ssのブルゾンです。

発売後即完した商品になります。

着用回数は3.4回で、傷や汚れ等もありません。サイズは1ですがかなり大きいためこれからの季節でも中に着込めます。

このカラーとサイズだと最安値かと思いますので、是非ご検討よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kolor

24ss

高密度ウェザーストレッチブルゾン