『AirPods第三世代(ケース付き)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 10時 35分に出品され04月17日 10時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前ほどに購入したんですが片耳をなくしてしまったので出品します

11000の所値下げしております 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり