『美品 HITACHI 日立 TRK-8800ラジカセ ラジオ FM/AM整備品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 27分に出品され04月18日 00時 27分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



HITACHI 日立 TRK-8800RM PERDISCO FM/AM ラジオカセット レコーダーを出品いたします。1980年発売の多機能ステレオラジカセで、「パディスコ」の愛称で親しまれた高級モデルです。全体的に大変綺麗な状態で、動作も良好。録音・ラジオ・テープ再生機能が問題なく使用できます。



商品の特徴

•奇跡的な美品：外観もとても綺麗で、アンテナや電池室も良好。乾電池での使用も可能です。

•カセットデッキ：2モーターのフル電子制御で、前後9曲の頭出し機能、1曲や片面のリピート再生機能（最大6回）も搭載。

•メタルテープ対応：クリアな音質での録音・再生が楽しめます。

•ラジオ機能：FMワイド、AMともに受信感度は良好で、安定したステレオサウンドが楽しめます。

•外部接続対応：ライン入力・フォノ入力付きで、CDプレーヤーやアナログレコードプレーヤーの接続も可能です。



Bluetoothオプション（+1万円で追加可能）

スマートフォンやタブレットと接続できるBluetoothレシーバーを追加できます。○ボタンを長押しでペアリングモード（赤青のLED点滅）、スマホ側で「BT receive」を選択するだけで接続完了。簡単にご利用いただけ、次回以降はワンタップで接続可能です。充電しながら使用もでき、電池切れの心配も不要です。



ご注意

•写真が全てです。神経質な方や細部を気にされる方はご遠慮ください。

•写真に写っていない付属品は、ないものとお考えください。

•色味や細かな状態について、写真で伝えきれない場合もございます。ネット取引の特性をご理解いただける方のみご入札をお願いいたします。



この貴重な昭和レトロな逸品を、ぜひお手元でお楽しみください！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ