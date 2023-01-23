『美品 HITACHI 日立 TRK-8800ラジカセ ラジオ FM/AM整備品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 27分に出品され04月18日 00時 27分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒタチ
SONYハイファイコンホーネントシステムCMT-M35WM
¥ 7020
SC-HC420 シルバー ミニコンポ
¥ 8970
KENWOOD R-K531-S ミニコンポ シルバー 12年製 ワイヤレス対応
¥ 9344
SONY スカイセンサー ICF-5900
¥ 10900
美品✨パナソニック CDステレオシステム SC-PM250-S シルバー
¥ 8814
SONY ステレオカセットデッキ TC-TX373
¥ 7644
昭和レトロ カセットデッキ TC-WR900 SONY 希少 動作品
¥ 10686
Nationalパナソニック cougar2200
¥ 11700
SONY MDS-PC1
¥ 11700
Sharp 両面演奏ポータブルステレオ オートディスクv2 中古故障品
¥ 13000
ジャンク品 Onkyo FR-9GX ミニコンポ
¥ 8580
SONY TC-K555ES2 テープレコーダー ソニー 中古
¥ 10100
Bose WAVE Music System III ジャンク品
¥ 8969
【昭和レトロ】SONY ZILBAP CF6500Ⅱ ラジカセ 【ジャンク】
¥ 10608
【新品・未使用品】FM緊急警報放送対応 Panasonic RF-U350-S
¥ 12025
パナソニックPanasonic コブラトップ RX-DT909 ラジカセ CD
¥ 13000
ソニーシステムコンポ CMT-SBT40
¥ 7644
ONKYOオンキョーFR-X7DV DVD/MDチューナーアンプ
¥ 8424
落札価格30000円
865 入札履歴
終了
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