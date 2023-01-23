『LIAN LI O11 Dynamic DER8AUR リアンリー 冷却ケース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 25分に出品され04月14日 15時 25分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

O11 Dynamic LIAN LI DER8AUR

カラー ホワイト×ブラックを出品します！



【詳細】

製品名O11 DYNAMIC

製品型番O11 Dynamic BlackO11 Dynamic White

JANコード47184660086334718466008695

カラーブラックホワイト

製品寸法/重量(W) 272mm × (H) 446mm × (D) 445mm / 9.7Kg

材質ボディ0.8mmスチール製ボディ、およびフロントブラッシュ加工アルミニウムパネル



【特徴】

O11 Dynamicは2018年International CESにて発表したPC-O11の改良モデルです。

O11 Dynamicは、ドイツのオーバークロッカー“Der8auer”とのコラボレーションにより、人気の高かったチャンバー構造PCケース「PC-O11」を改良、拡張性、冷却性、デザイン、メンテナスにおける利便性など全てにおいて兼ね備えた理想的なPCケースです。

・側面、前面には強化ガラスパネルを採用

・最大10Gbpsの転送速度を持つUSB 3.1 Gen 2 Type-Cポートを装備

・Lian Li独自のガラスパネルの容易なマウンティングシステム

・複数の大型水冷ラジエーターを同時搭載可能

・電源2台搭載可能

・強化ガラスとアルミニウムによるコンビネーションデザイン

・表も裏もケーブルを纏められるデュアルケーブルマネジメントデザイン



【状態】

ユーズド

通常使用していたものなので、使用は特なや問題なかと思いますか、当方こちらの商品に詳しくない為、付属品の確認は写真にて購入者様でご確認ご判断下さい。

特に記載するような傷はないように思いますが、

ユーズド保管品なので細かなキズ、金属部の傷等はあるかもしれません。

個人倉庫保管品の為、経年によるキズ等は、詳細画像をよくご参照ください。



＊ペットなし・非喫煙の環境で保管していました。

◆保証書や購入証明がないお品は独自でリサーチした情報を記載しておりますので、ご参考程度にお考え下さい。

◆即購入・無言購入OKですが、商品到着後に「思っていたものと違う」等お客様都合による返品は出来ません。

検）

#T2407_02 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし