『美品 デュベティカ KAPPA ラクーンファー ダウンコート フェザー 黒 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 01時 27分に出品され04月18日 01時 27分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『デュベティカ ラクーンファー ダウンコート 40サイズ 』です。取り扱っている商品は鑑定済み正規品です。



【ブランド】 デュベティカ

【付属品】 着脱式ファー

【アイテム】ラクーンファー ダウンコート 40サイズ 黒

【状態】使用感がありますが、目立った傷や汚れのない美品です。まだまだ、末永くご使用頂けます。



【サイズ】

表記サイズ 40 (L相当)

肩幅 39cm

身幅 46cm

袖丈 62.5cm

着丈 75cm

平置き実寸



【購入元】

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟(AACD)

質屋・古物市場・オンラインストア

鑑定済商品です。



【素材】

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

中わた ダウン90% フェザー10%

毛皮 タヌキ(フィンラクーン)



【カラー】 ブラック



【配送 】

緩衝材に包み2〜3日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【キーワード】

DUVETICA ダウンジャケット アウター カッパ



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。

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※デュベティカの在庫も多数ございますので、下記のリンクから、他の商品も是非ご覧ください。

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〇管理番号

-



○保管番号

24-11207700tr 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 デュベティカ KAPPA ラクーンファー ダウンコート フェザー 黒 L