『新品未使用 Chacott チャコット 大型 トートバッグ ボストンバッグ 黒色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 01分に出品され03月22日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|チャコット
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落札価格7254円
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終了
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