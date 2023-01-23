『新品未使用 Chacott チャコット 大型 トートバッグ ボストンバッグ 黒色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 01分に出品され03月22日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランドメーカー 詳細■



Chacott チャコット

トートバッグ エコ

価格 14300円の品



レディース



大きめサイズで旅行やスポーツシーン、レッスンバッグなどにも最適、

ポケットも多く、底サイドも凝ったデザインで

大きくても軽量な便利なバッグ♪





トートバッグ ボストンバッグ

マザーズバッグ 旅行バッグ 習い事バッグ✨



表面ポケット2



中ポケット5あり。



ブラックカラー



折り畳んでの最小梱包にご理解お願い致します。





■サイズ■

詳しくは写真のメジャーでご確認下さい。



■状態■ 新品 未使用品 タグ付き

目立つ問題なく綺麗なお品ではありますが

あくまでも自宅保管の為、ご理解頂ける方のみでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: チャコット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用

Chacott

チャコット

大型

トートバッグ

ボストンバッグ

黒色