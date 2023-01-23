『TED BAKER テッドベーカー ラップコート AFFINA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 59分に出品され03月16日 09時 59分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TED BAKER テッドベーカー ラップコート AFFINA



ted bakerは日本から撤退してしまった為、

今後手に入りにくいと思います。



TED BAKER｜テッドベーカー

AURORE－ロングウールラップコート



若干当方にはサイズが小さかった為、

着用は2回程です。状態良好です。



裏地が花柄で可愛いです。



サイズは0

身幅約40センチ

着丈約96センチ

袖丈約58センチ

肩幅約35.5センチ



素材

毛73%、ナイロン27%

裏地、袖裏:ポリエステル97%、ポリウレタン3% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テッドベイカー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TED

BAKER

テッドベーカー

ラップコート

AFFINA