『TED BAKER テッドベーカー ラップコート AFFINA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 59分に出品され03月16日 09時 59分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|テッドベイカー
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¥ 10920
COMME des GARÇONS tricot ネイビー ドット柄裏地コート
¥ 13000
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落札価格20000円
376 入札履歴
終了
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