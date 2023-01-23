『新品 Corthay コルテ ARCA アルカ ブラウン 6.5 25cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 42分に出品され04月20日 06時 42分に終了予定です。即決価格は91,080円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用、コルテのドレスシューズです。



コルテのアイコンであるARCA。

とても美しいアンティークフィニッシュのライトブラウンカラー、そして何よりベグテーグルと呼ばれるトゥの形が流麗な素敵な靴です。



ブランド：Corthay

モデル : ARCA

素材 : ボックスカーフ

カラー : VIEUX BOIS（ライトブラウン）

ソール : レザーソール

サイズ：6.5インチ（日本サイズ25cm相当）

製法 : グッドイヤーウエルト製法

ソール全長約28.3cm、ソール最大幅約10.2cm

付属品 : 純正シューツリー、純正シューズバッグ

現行価格 : 30万程



※1商品状態は画像をご確認ください。

※2レザーですので元々多少の傷やスレ、凹みなどがある旨、ご了承ください。

※3箱や包み紙に汚れや破れ、破損があります。

※4他サイトでも出品しているので突如削除する可能性かあります。



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#ARCA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm ブランド: コルテ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品 Corthay

コルテ ARCA

アルカ ブラウン 6.5

25cm