『wk959 ノースフェイス ダウン ジャケット アウター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 17時 48分に出品され03月19日 17時 48分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/



高機能なアウトドアブランドながらファッション性も兼ね備えているため、近年人気のノースフェイスダウン。

カラーは人気のブラックです。



洗練されたノースフェイスらしいデザインで、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍できます。



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。



肩幅46身幅55着丈87袖丈63



傷や汚れはなく美品となります。



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#zacdown

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#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#ザノースフェイス

#ダウン

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wk959

ノースフェイス

ダウン

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