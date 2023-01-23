『JUNYA WATANABE MAN パッチワークシャツ XS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 12時 34分に出品され04月02日 12時 34分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このシャツは、異なるストライプやチェック柄を組み合わせたパッチワークデザインが特徴です。個性的でありながら、スタイリッシュな印象を与えます。



【高品質な素材】

コットン素材を使用しており、肌触りが良く、着心地も快適です。日常使いにも適しています。



【サイズとフィット感】

XSサイズで、スリムなシルエットが特徴です。カジュアルなスタイルにも、少しフォーマルなシーンにも合わせやすい一枚です。



着丈72 身幅48 肩幅43 袖丈58



- ブランド: JUNYA WATANABE MAN

- サイズ: XS

- デザイン: パッチワーク

- 色: 青系、白系、黒系

- スタイル: 長袖

- 素材: コットン



カラー···ブルー



カラー···ブルー



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JUNYA

WATANABE

MAN

パッチワークシャツ

XS