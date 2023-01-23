『【新品、未使用】IO eyevan 純正メガネケース3個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 18分に出品され04月29日 10時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メガネ愛好者ですが、専用のメガネケースで収納してますので、付属したケースは出品させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 新品、未使用