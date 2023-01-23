『【超美品】 定価４万 ナノユニバース カシミヤ混 ショート ダッフルコート M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 19分に出品され05月02日 02時 19分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 これからのシーズンに上質なコートをお探しではないでしょうか？



ご覧いただき誠にありがとうございます！



ナノユニバースより、カシミア入りのイタリアンメルトンPコートを紹介いたします！



定価４万円程。



このカッコいいオーラ、、、 凄いです！



このコートならどこへ行っても胸を張っていられますね？



何といっても、生地には「繊維の宝石」カシミアを使用した、滑らかで肌触りが良く、保温性に優れた一着。



イタリア製の上質な生地を使用しており、しっとりした質感が素晴らしいです。



さらに、フード、ウエスト、袖口と２段階のアジャストボタンが搭載され、好みでサイズを変更可能と機能的です。



シルエットは、中綿入りで保温性も良好ながら、



ナノユニバースらしい、シェイプの効いたスタイリッシュな着こなしを味わっていただけます。



お色も清潔感のあるキャメルブラウンで、女性ウケも良くポイントが高いです◎



これからのシーズンに、男を上げるコートとして重宝していただけるのではないでしょうか？



是非、この機会にご検討くださいね。



状態も超美品◎



当店の商品は全て一点モノですので、早い者勝ちでお願いしますね。





▼ 詳細



[定価]：40,000円程度



[取り扱い]：(株)ナノユニバース



[素材]：表地：ウール70 ナイロン10 カシミヤ10 裏地：ポリエステル 中綿：ポリエステル(%)



[色]：キャメルブラウン



[他]：イタリア製生地





▼ サイズ



[表記サイズ]：『 M 』



肩幅43、着丈66、身幅49、袖丈61 (cm)



[ サイズ感 ]： メンズ 『 タイトめ M 』 サイズ相当





▼ 状態



着用感が少なく、ダメージや汚れのない、極美品です。





▼ 発送に関して



[送料]：全品無料



平日・13時までのご入金で当日発送しています



・ 13時以降、土日祝のご入金の場合は、翌平日の発送となります。

・ 天候や当方都合で発送が致しかねる場合は、前もってプロフィールに記載させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超美品】

定価４万

ナノユニバース

カシミヤ混

ショート

ダッフルコート

M