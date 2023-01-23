『Pixio 240Hz対応 ゲーミングモニター【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 48分に出品され04月10日 17時 48分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型番 PX5 HAYABUSA 2

モニタータイプ...ゲーミングモニター

サイズ...24.5インチ

形状...平面型

表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

パネル種類...IPSパネル

解像度...フルHD

リフレッシュレート...240Hz～

入力端子...DisplayPort

入力端子...HDMI

音声出力端子（ヘッドホン端子）

付属品 電源ケーブル、DPケーブル、元箱



IPSパネルで高速応答１ｍｓの高性能モデルです。PS5でも120Hz動作を確認済みです。スレキズ無く概ね美品です。映りや動作も良好です。元箱をさらに保護する段ボールでの発送となりますので元箱が綺麗なままが好きという方にもおすすめします。



専門で販売しておりますのでメンテナンス済み、梱包も安全に配慮しております。質問などお気軽にコメント頂けましたらと思います。プロフにも色々記載しておりますのでご確認頂けましたら幸いです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピクシオ