『mont-bell(モンベル) U.L. コンフォートシステム エアパッド180【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 14時 27分に出品され03月14日 14時 27分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベルのエアマットU.L. コンフォートシステム エアパッド180が２つとエアピローと枕カバーが１つずつ、ポンプバッグが１つの出品になります。



すべてモンベルの店舗にて新品で購入し、使用回数は３回ほどです。目立ったキズや汚れはありませんが、細かい汚れやシミなどはあるかもしれません。中古品ということをご理解されたうえで購入お願いします。



出品前にエア漏れのチェックのため２つとも一回空気を入れて丸２日ほど様子をみましたが、とくにエア漏れはしていませんでした。（枕も）

使用していない純正のリペアキッドもお付けいたしますので今後破損などがあった場合でも安心かと思います。



何かわからないことや気になることがあれば気軽に質問してくださいね。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

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コンフォートシステム

エアパッド180