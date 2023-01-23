『【美品】Dr.Martens ショルダーバッグ ミニサッチェル ブラウン ミニ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 32分に出品され03月28日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆☆ご覧いただきありがとうございます☆☆



商品説明



ブランド

Dr.Martens ドクターマーチン



サイズ：タグ表記

《平置き寸法》

縦 約14.5cm

横 約17.6cm

マチ 約5.2cm



素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。



カラー：ブラウン



写真画像をご覧下さい。

(色は映りの具合などで多少の違いが

あるかもしれませんがご了承下さいませ)



状態：ほんの少し型崩れはあるものの、使用感や汚れやスレは

少なくとても綺麗なお品です。まだまだ末永くご使用いただけます。



写真にてご確認ください



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



発送・梱包



・送料無料

・匿名配送

出来るだけ早めの発送を心がけておりますが

沖縄県からの発送は船便、陸送になる為

商品の到着にお時間をいただいております。





注意事項

※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。



※折り畳んで発送させて頂くので

折りジワが付く場合がございます。予めご了承ください。



※確認は人間が行っているため、

汚れ等の見落としはご容赦くださいませ



※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)

購入先

大手リサイクルショップ



ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】Dr.Martens

ショルダーバッグ

ミニサッチェル

ブラウン

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