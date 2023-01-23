『Moncler モンクレール ダウンジャケット エベレスト ネイビー サイズ4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 02分に出品され03月09日 18時 02分に終了予定です。即決価格は28,520円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に都内正規店にて購入しました。

白洋舎にて専用クリーニング済みです。



- ブランド: モンクレール エベレスト

- 色: ネイビー

- サイズ: 4



肩幅···約47cm

身幅···約57cm

着丈···約65cm





コミックラベルに少しほつれがありますが全体的に状態は良好の美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Moncler

モンクレール

ダウンジャケット



エベレスト

ネイビー

サイズ4