『T JACKET 夏用 ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 00時 43分に出品され03月08日 00時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に買いました。着用は3回ほどです。詳細はお写真にてご確認くださいませ。



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ T

JACKET

夏用 ジャケット