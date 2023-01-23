『essentials puffer エッセンシャルズ パファージャケット 中綿【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 23時 37分に出品され03月15日 23時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このブラウンのダウンジャケットは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。カジュアルなスタイルにぴったりで、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、軽量でありながら保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせる一着です。



【ブランドの信頼性】

「ESSENTIALS」というブランド名が示す通り、品質とデザインにこだわったアイテムです。ファッションに敏感な方にもおすすめです。



- 色: ブラウン

- 素材: ナイロン

- デザイン: ダウンジャケット

- ブランド: ESSENTIALS

- ロゴ: ESSENTIALS



平置きで約着丈73 身幅70 袖丈64 肩幅61 多少の誤差ご了承ください。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン



お値下げ等受け付けております。お申し付けください。



カラー···ブラウン

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿),ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ essentials

puffer

エッセンシャルズ

パファージャケット

中綿