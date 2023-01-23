『URBAN RESERCH ROSSO ✕HARRIS TWEED ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 06分に出品され03月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 URBAN RESERCH ROSSO ✕HARRIS TWEED テーラードジャケット サイズL



数年前に購入したものです。

大きな傷や汚れはないですが、あくまで中古品であることをご理解いただける方のみご購入をお願いします。



素人採寸ですが、以下寸法です。

肩幅 約45cm

身幅 約50cm

着丈 約74cm

袖丈 約62cm



よろしくお願いします。



アーバンリサーチ ロッソ

ハリスツイード



カラー...ブルー



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アーバンリサーチロッソ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ URBAN

RESERCH

ROSSO

✕HARRIS

TWEED

ジャケット