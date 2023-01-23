『ペット用酸素室 Mサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 11時 24分に出品され04月12日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ペット用酸素室】

このペット用酸素室は、愛するペットのために設計されています。特に、呼吸器系の問題を抱えるペットにとって、安全で快適な環境を提供します。



【Mサイズ】

Mサイズは、コーギー、ビーグル、ミニチュアダックスフンドなどの中型犬に最適です。ペットがリラックスできるスペースを確保しています。



【便利な特徴】

軽量で持ち運びが簡単、さらに丸洗いが可能なので、清潔さを保ちやすいです。コンパクトに収納できるため、使用しない時は場所を取らず便利です。



- タイプ: ペット用酸素室

- サイズ: M

- 特徴: 軽い、安い、コンパクト、丸洗い可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>ヘルスケア・介護用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし