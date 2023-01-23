『BBX様 美品❤️ヴィンテージ❤️Christian Dior ツイードジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 18時 20分に出品され04月07日 18時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#洋服屋TAAs ♦️特徴♦️





♦️返品可能



♦️値下げ可能(フォロー割り)



♦️即購入可能













♦️ブランド♦️



Christian Dior



















♦️サイズ♦️



11



肩幅 約39㎝



身幅 約45㎝



袖丈 約58㎝



着丈 約44㎝





＊素人平置き採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。





♦️コンディション♦️



目立った汚れやダメージ等なく美品です。





















♦️カラー♦️



イエロー×ブラック























♦️素材♦️



ウール81%、コットン9%、レーヨン9%、ないろ1%



















♦️商品説明♦️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



クリスチャンディオールからヴィンテージのツイードジャケットです。



鮮やかな配色や大きめのボタンが素敵な一着です、ノーカラータイプでコンディションも抜群です^_^♬



当時もののディオールのジャケットでお洒落をお楽しみいただけます★



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✅ご不明点等御座いましたらお気軽にお尋ね下さいませ。





✅即購入大歓迎です。





✅古着(経年変化等)にご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。





✅発送は基本的にらくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便にて行います。





✅返品をご希望される場合は評価前にご連絡をお願い致します。恐れ入りますがその場合の送料はお客様ご負担となりますのでご了承下さいませ(明らかに見落とし等による不備があった場合を除く)





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洋服屋TAAsでは



メンズ、レディース問わず様々な素敵でなるべくコンディションの良いアイテムをセレクトし出品致しますので是非ご覧下さいませ。





一点一点大切にお取り扱いしております、お買上げ後も大切にご着用いただける方是非宜しくお願い致します。



また丁寧でスムーズなお取引きが出来るよう心がけています。



至らない点もあるかと思いますがどうぞ宜しくお願い致します。



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r-0063 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BBX様

美品❤️ヴィンテージ❤️Christian

Dior

ツイードジャケット