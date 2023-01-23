『新品マイケルコース MICHAEL KORSのバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 22時 14分に出品され04月09日 22時 14分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコース MICHAEL KORSのバッグ（トート トートバッグ）です。



国内マイケルコースで購入した正規品です。



オープン開閉で長財布も入り、取り外し可能なポーチ付きで小物整理に便利。付属のショルダーで斜め掛けにもなる2way。通勤通学から普段使いとマルチに大活躍です！



間口：オープン開閉

内面：オープンポケット×1

ショルダー：取り外し、長さ調整可能

長財布が入ります



ポーチ

間口：スナップボタン開閉

D金具×1

取り外し可能



高さ:20cm 幅:23cm マチ:9cm ショルダー約112cm 〜 120cm



付属品

ケアカード

ロゴ入り保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品マイケルコース

MICHAEL

KORSのバッグ