『straykids フォトカードセット まとめ売り 総枚数200枚超【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 21時 27分に出品され03月03日 21時 27分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 straykidsフォトカードセットまとめ売り



全てメンバー抜け等なし。

THE SOUND 以降のトレカについては未開封

それ以前のトレカに関しても硬質ケースにてファイリングしていたため美品。

全27セット分のまとめ売り



喫煙者無 ペット等無



配送に関しては水濡れ防止、折れ防止をした上で匿名配送させていただきます。



-------------以下内訳-------------

・noeasy 限定版予約特典

・Christmas EveL フォトカードセット

・ソリクン フォトカードセット

・シーグリ 2022 ポラロイドセット 2種

・maniac フォトカードセット 4種

・maniac クジ特典 ステッカーA 全員セット

・jeju フォトカードセット 2種

・シーグリ 2023 フォトカードセット 2種

・the sound フォトカードセット A.B

・5-star フォトカードセット A,B

・JYP popup フォトカードセット A,B

・5-star 東京ドーム限定 フォトカードセット

・JAPAN 1st EP 記念 フォトカード A,B

・2023クリスマスポップアップ フォトカードA,B

・TOY WORLD フォトカードセット A,B



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以下検索用

グループ名···Stray Kids

バンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、ハンジソン、フィリックス、スンミン、アイエン

アルバム、トレカ、スキズ、



メンバー名···アイエン,ハン,ヒョンジン,リノ,バンチャン,スンミン,チャンビン,キム・ウジン,フィリックス 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用