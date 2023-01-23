『llbean トートバッグ パープル【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 09分に出品され03月04日 18時 09分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 珍しいパープルのビーントートです。



買った時からこのフェード感です。

アメリカの現地の人達はこのリアルな感じで使ってます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ llbean

トートバッグ パープル