『supreme Field Camp Cap Black モーガン蔵人【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 42分に出品され03月31日 22時 42分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリームオンラインストアで購入後4.5回程着用しましたが、似合わなかった為出費いたします。







【ブランド】

このキャップは、ストリートファッションのアイコンであるSupremeの製品です。



【デザイン】

シンプルでありながら、スタイリッシュな黒色のデザインが特徴です。ストレートバイザーが、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【フィット感】

調整可能なバックストラップにより、さまざまな頭のサイズにフィットします。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- デザイン: ストレートバイザー

- バックストラップ: 調整可能なバックストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ supreme

Field

Camp

Cap

Black

モーガン蔵人