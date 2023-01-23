『「ゆびハート」 ファンサ うちわ 文字 規定内 サイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 16時 28分に出品され04月15日 16時 28分に終了予定です。即決価格は4,598,850円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 匿名配送

A3サイズに印刷後、

封筒サイズにカットし発送いたします୨୧



1枚900円



⚠︎注意事項⚠︎

うちわ本体は付きません。

印刷時に色が異なる場合がございます。

デザイン枠に沿ってのカットは行っておりません。

カットご希望の方は+100円で対応いたします◎

ご了承いただける方のみでお願いいたします！





カンペうちわのオーダーも受付中です◎

#うちわ_sasaki



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■梱包方法■

厚手クリアファイル+OPP袋+封筒

(ダンボール補強に変更+¥50)



■発送方法■

ゆうパケットポスト

お急ぎ便+¥650￤ゆうパック

⚠︎お急ぎ便は平日のみの発送となります⚠︎



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ファンサ カンペ うちわ 団扇 文字 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用