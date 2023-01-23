『mk3ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 37分に出品され03月15日 23時 37分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 イギリス軍ROYAL AIR FORCE（ロイヤルエアフォース）のmk3 ジャケットになります。



サイズ：4（162~172cm）

肩幅：53cm , 身幅：55～65cm , 裾幅：58cm

着丈：58cm , 袖丈：52cm

製造年：1997

状態：Used/Vintage



古着に慣れてない方の購入はあらかじめご遠慮ください。

写真の色味は若干違う場合もありますので、他のサイトでご確認下さい。

若干のサイズの差異は予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mk3ジャケット