『Apple Magic Keyboard 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 19時 23分に出品され03月08日 19時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ほとんど使用せず箱のまま保管していたものです。



【高品質なデザイン】

AppleのMagic Keyboardは、洗練されたデザインと高い耐久性を兼ね備えています。どんなデスク環境にもマッチするスタイリッシュな外観です。



【快適なタイピング体験】

特別に設計されたキーは、快適で静かなタイピングを実現します。長時間の使用でも疲れにくく、効率的に作業ができます。



【充実した互換性】Lightning充電ケーブルが付属しており、簡単に充電が可能です。多くのデバイスと互換性があり、幅広い用途で活躍します。



- モデル: Magic Keyboard

- 付属品: Lightning充電ケーブル

- 色: ブラック

- パッケージ: オリジナルボックス付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル