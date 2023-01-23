『テント アースドーム270Ⅱ Earth Dome【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 47分に出品され03月04日 13時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホールアースの5人用ファミリーテントです。5年ほど前に購入し、箱は汚れがありますが一度も開封せず中身は未使用です。今回、出品にあたり状態確認のために開封しましたが、加水分解等はありませんでした。未使用ではありますが、中古品となりますのでご理解のある方にご入札いただければと存じます。





最大収容人数···5人



形状···ドーム型テント 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホールアース

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アースドーム270Ⅱ

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