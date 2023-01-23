『【未使用・美品！】アニエスベー ニット ジップ ブルゾン アーガイル 赤 黒 M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 14時 35分に出品され04月27日 14時 35分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆agnès b.アニエスベー

レディース ニット ジップ ブルゾン

セーター カーディガン M 赤 黒



購入価格は、33000円です。

タグは切っていますが、試着のみの未使用品です。

赤のニットを他に持っていて、袋に入れたまま保管していました。

キレイな状態です。



☆アニエスベーの上質ウール100％です。

☆肌触り良く、とても暖かいです。

☆袖のアーガイルが可愛いです。

☆秋から春先まで長くご活用いただけます^_^



【素材】ウール100％【サイズ】身幅47／着丈58



＊新古品にご理解の上、ご購入下さい。

⭐⭐⭐

プロフをご覧下さい

よろしくお願いします。

#zen_clothes アパレル出品してます！



サイズ...M

カラー...レッド

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