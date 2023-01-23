『GRAPHT 6SIEGE Wrist Watch Type1ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 28分に出品され03月19日 00時 28分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・2021年の秋頃、ゲームカルチャーブランド「GRAPHT GAMING LIFE」とRainbow Six Siege(虹6)かコラボしたミリタリーウォッチ

・鑑賞用に購入したため、着用等は一切行っておらず、新品、未使用で、コラボ仕様なため、今は製造されていません。

・ケースサイズ／厚さ／文字盤サイズ／クラウンサイズ:47 X 51.5mm／14mm／31mm／6.5mm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グラフト

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ GRAPHT

6SIEGE

Wrist

Watch

Type1ブルー